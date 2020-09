Patrick Wilson, l'attore di Aquaman commenta tweet virale: 'Avete rovinato il mio piano'

Hollywood è piena di stelle, e molte di queste solitamente corrispondono anche ai nomi che trovate sulla bocca tutti in un dato momento della loro carriera. Ma Hollywood è anche dimora di quegli attori che, pur vedendoli in numerose produzioni, riescono in un qualche modo a restare al di fuori dei radar dei più... Come Patrick Wilson.

Nelle ultime ore, su Twitter è diventato virale un post di un utente che, con fare scherzoso, portava all'attenzione del Twitterverse una certa faccenda: perché Patrick Wilson non è famoso?

"Questo qui ha detto davvero 'Sarò in un milione di film, ma rifiuto assolutamente di essere famoso'" si legge nel tweet con allegate delle foto dell'attore di Aquaman e Il Fantasma dell'Opera. Tweet che, lo stesso Wilson, ha poi ricondiviso commentando altrettanto scherzosamente "Diamine, il mio piano è stato rovinato!".

Al thread ha poi partecipato anche Dane DeHaan (The Amazing Spider-Man 2, ZeroZeroZero), che ne ha approfittato per raccontare un aneddoto sul collega: "Patrick Wilson mi ha procurato un incontro con la CAA (celebre agenzia di talenti americana), quindi gli devo praticamente la mia intera carriera cinematografica. Sono contento di vedere che il web gli sta finalmente mostrando l'affetto che merita. Grazie @patrickwilson73!!!".

Con 53 crediti all'attivo su IMDb, tra cui troviamo appunto i due film di Aquaman di James Wan (il secondo in fase di sviluppo), Watchmen di Zack Snyder, il già citato Fantasma dell'Opera di Joel Schumacher, e a cui presto si aggiungerà Moonfall il nuovo sci-fi di Roland Emmerich, in effetti è un mistero come il nome di Patrick Wilson sia rimasto così lontano dai riflettori finora, specialmente considerandone il talento.

Ma dopotutto, questa non è l'unica storia di famoso-ma-non-troppo in quel di Hollywood... Chiedete a Judy Greer (Ant-Man, 30 anni in un Secondo), che da una simile "situazione" ha tratto ispirazione per il suo libro intitolato "I Don't Know What You Know Me From: My Life as a Co-Star".