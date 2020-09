Patrick Swayze, la moglie e i fan ricordano la star a undici anni dalla scomparsa

Sono passati anni da quando ci ha lasciato una delle star del cinema anni '80 e '90, Patrick Swayze, scomparso il 14 settembre 2009 a causa di un cancro al pancreas. La morte di Swayze, amato per i ruoli in Dirty Dancing - Balli proibiti e Ghost - Fantasma, lasciò sconvolti familiari e fan, che ieri l'hanno ricordato a undici anni dal suo addio.

La vedova dell'attore, Lisa Niemi, l'ha ricordato con un commovente messaggio su Twitter:"Celebrando un uomo straordinariamente forte, sensibile e speciale nell'undicesimo anniversario della sua morte. Quanto manca. Non posso fare a meno di sentire una nuvola scura oggi (e tutta la settimana scorsa!). Ma sono grata per quello che abbiamo fatto insieme. Che viaggio! Fortunata, anche con le lacrime" ha scritto la moglie.



Colleghi e fan non hanno dimenticato di ricordare Patrick Swayze. Treat Williams ha ricordato gli incroci con l'attore in carriera:"Guardando Dirty Dancing. Patrick Swayze mi sostituì quando lasciai Grease. Che talento straordinario".

Un fan l'ha ricordato con un accorato messaggio:"Undici anni fa hai lasciato questa terra. Manchi a tante persone. Te ne sei andato troppo presto, avrei voluto che rimanessi più a lungo. Tutte le brave persone se ne vanno troppo presto. Che tu possa riposare nella forza, ti voglio bene e mi manchi ogni giorno".

Oltre ad esser stato nominato Uomo più Sexy al Mondo nel 1991, Patrick Swayze ha dimostrato di avere delle grandi doti artistiche in diversi film diventati cult. Ricordato per il ruolo di Johnny Castle in Dirty Dancing - Balli proibiti, James Dalton ne Il duro del Road House e Sam Wheat in Ghost - Fantasma.

Patrick Swayze aveva solo 56 anni quando gli venne diagnosticato un cancro al pancreas nel 2008. Morì all'età di 57 anni il 14 settembre 2009, circa venti mesi dopo la diagnosi.

