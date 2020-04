Patrick Swayze prima di Keanu Reeves: quando in Point Break fece tutti i suoi stunt

Oggi Keanu Reeves è fra gli attori più amati e famosi che l'immaginario di Hollywood possa portare in giro per il mondo, ma nel 1991 era soltanto il pianeta che girava intorno alla stessa di Patrick Swayze.

In occasione del ritorno in tv del leggendario thriller action diretto da Kathryn Bigelow, abbiamo riunito alcuni degli aneddoti più curiosi e imperdibili sul film. Come al solito li trovate qui sotto:

Patrick Swayze era un abile paracadutista e prese personalmente parte alla scena del lancio coi paracaduti. In totale, fece cinquantacinque salti prima che le riprese per la sequenza furono completate totale.

e prese personalmente parte alla scena del lancio coi paracaduti. In totale, fece cinquantacinque salti prima che le riprese per la sequenza furono completate totale. Johnny Utah nel film diventa un agente dell'FBI dopo che un infortunio al ginocchio termina la sua carriera nel football. Nella vita reale, Keanu Reeves era un aspirante giocatore di hockey con buone prospettive che però smise di giocare a causa proprio di un infortunio al ginocchio, che lo spinse a provare una carriera nel cinema.

con buone prospettive che però smise di giocare a causa proprio di un infortunio al ginocchio, che lo spinse a provare una carriera nel cinema. Per molte delle scene di surf, Patrick Swayze ha rifiutato di usare una controfigura , poiché non ne aveva mai avuta una neanche per le scene di combattimento o gli inseguimenti in macchina.

, poiché non ne aveva mai avuta una neanche per le scene di combattimento o gli inseguimenti in macchina. Sempre a Swayze, che come detto praticava paracadutismo come hobby, fu intimato di smettere dalla produzione a fini assicurativi : promise di non farlo più come hobby durante le riprese, a patto però che potesse farlo per il film senza usare uno stunt-man.

: promise di non farlo più come hobby durante le riprese, a patto però che potesse farlo per il film senza usare uno stunt-man. Nella scena in cui Bodhi salta dall'aereo e urla "Adios amigo!", è davvero Swayze a saltare: lo fece all'insaputa dei produttori, perché quel giorno il suo nome non compariva sul foglio delle presenze della produzione.

