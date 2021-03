Patrick Stewart in trend: i fan sconvolti che non sia l'uomo calvo più sexy della Terra

Chi si è svegliato oggi avrà notato sicuramente che il nome di Patrick Stewart è tra quelli più citati e cliccati sul web tanto da diventare una vera e propria tendenza. Ma qual è la ragione? Recentemente, The Independent ha decretato chi sia l'uomo calvo più sexy della Terra e con somma sorpresa dei fan questo non è risultato essere Stewart.

L'Independent ha infatti scelto il Principe William d'Inghilterra come l'uomo calvo più sexy del pianeta e tutti i fan di Sir Patrick Stewart non l'hanno mica presa benissimo. L'articolo tuttavia lasciava ai lettori la possibilità di scegliere il proprio personale vincitore, è a quel punto che il nome di Patrick Stewart è risultato essere tra i più gettonati in assoluto.

Spassosissimi poi i tweet dei fan sconvolti per la scelta dell'Indipendent: "Patrick Stewart non ha governato l'Enterprise per i nostri peccati per poi essere oltraggiato in questo modo". O ancora: "Siamo qui per rappresentare Patrick Stewart. Abbiamo deciso che non accetteremo questo oltraggio, avrete presto notizie dai nostri avvocati".

Oltre a Patrick Stewart, tra le altre preferenze indicate dal pubblico al quotidiano ci sono stati Dwayne Johnson, Vin Diesel, Jason Statham, Stanley Tucci e Boris Kodjoe.

Dopo aver interpretato il Capitano Jean-Luc Picard dal 1987 in Star Trek: The Next Generation, Stewart ha interpretato il Professor Charles Xavier nella saga degli X-Men targata 20th Century Fox; negli ultimi tempi ha ripreso il ruolo di Picard nella serie Star Trek: Picard in onda su CBS e in streaming su CBS Access. Attualmente la produzione della seconda stagione di Picard è stata rinviata a causa della pandemia.

Nel frattempo, Patrick Stewart ha parlato dell'aspetto umano che verrà esplorato nella seconda stagione di Star Trek: Picard.