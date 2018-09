Patrick Stewart si unisce al cast di Charlie's Angels

Il franchise delle Charlie's Angels ha avuto inizio con la serie del 1976 e come protagoniste aveva le indimenticabili Kate Jackson, Farrah Fawcett e Jaclyn Smith. Nel 2000 e 2003 sono invece usciti due adattamenti cinematografici dirette da McG con Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu. In questa versione del 2000 Bosley era interpretato da Bill Murray, nel successivo è stato sostituito da Bernie Mac.

Il nuovo film dedicato alle Charlie's Angels sarà distribuito dalla Sony Pictures in USA il 27 settembre 2019. La sceneggiatura è stata firmata dalla Banks insieme a Doug Miro e a Carlo Bernard. Stando ad un report, gli Angeli di questa nuova versione cinematografica saranno interpretate da Kristen Stewart , Naomi Scott ed Ella Balinska.

Prima di tornare alla saga di Star Trek , l'attore Patrick Stewart parteciperà al nuovo film dedicato alle Charlie's Angels , attualmente in fase di sviluppo avanzato.

Gli ultimi Film in uscita in Homevideo BluRay e DVD li trovi in offerta su Amazon.it