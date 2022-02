Patrick Stewart rompe il silenzio su Doctor Strange in the Multiverse of Madness!

Mentre i fan si chiedono se Charles Xavier entrerà davvero nel MCU, il diretto interessato Patrick Stewart ha finalmente rotto il silenzio sul clamoroso trailer ufficiale di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Neanche a dirlo tanto ormai già lo saprete, nel filmato promozionale mostrato durante la notte del Super Bowl ad un certo punto compare, di spalle, quello che sembrerebbe essere a tutti gli effetti il Charles Xavier di Patrick Stewart (se non basta la testa calva a riconoscerlo, la voce, sia in versione originale che nel doppiaggio italiano, sembrerebbe confermare la sua identità definitivamente), ma adesso in una nuova intervista esclusiva con ComicBook l'attore, che ha interpretato il Professor X nella saga cinematografia degli X-Men, ha provato a negare ogni evidenza:

"Sapete, faccio l'attore da sessant'anni e in tutto questo tempo le persone hanno imparato ad imitare la mia voce!", ha detto Stewart a proposito del trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. "Quindi, beh, non voglio essere ritenuto responsabile per questo."

Insomma, come da copione, e con le solenni dichiarazioni di Andrew Garfield sulla sua totale assenza da Spider-Man: No Way Home che ancora riecheggiano nelle orecchie dei fan, Patrick Stewart non solo non si è sbottonato sulla situazione ma ha addirittura negato ogni possibile coinvolgimento, dando la colpa ad un anonimo imitatore. Sarà davvero così? Dubitarne è molto facile, ma come al solito i fan dovranno attendere di entrare in sala per scoprirlo. Nel frattempo, diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti.