Patrick Stewart ha ribadito che Logan è stata la sua 'ultima volta' come Professor Xavier

Lo studio vorrebbe qualche nomination per il cinecomic di James Mangold e punta, ovviamente, ad ottenere anche una candidatura per il miglior attore non protagonista a Patrick Stewart, interprete del Professor Charles Xavier. Dopo averlo interpretato, dal 2000 in X-Men, X-Men 2, X-Men - Conflitto finale e X-Men - Giorni di un futuro passato (senza contare i camei in X-Men le origini: Wolverine e Wolverine - L'Immortale), Stewart si era addirittura definito 'pronto' a riprendere il ruolo in altre pellicole, per poi tornare sui propri passi.

Adesso Stewart conferma che Logan - The Wolverine, come lo è stato per Hugh Jackman, è stata l'ultima volta che lo abbiamo visto sul grande schermo nei panni del personaggio: "Si, è il mio ultimo. Charles muore tra le braccia di Wolverine, e Logan ne esce profondamente addolorato. Non ci sarà mai più un'opportunità migliore per dire 'addio' al personaggio".

In attesa del potenziale recasting di Wolverine (Xavier, invece, è già interpretato al cinema, in versione giovanile, da James McAvoy), lo studio sta già sviluppando uno spin-off totalmente incentrato sul personaggio di Laura Kinney/X-23.