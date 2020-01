Patrick Stewart ha parlato recentemente con Kevin Feige del Professor X

Ora che i Marvel Studios hanno il pieno controllo dei diritti dei Fantastici 4 e degli X-Men dopo la fusione con la 20th Century Fox (ora 20th Century Studios), sono in arrivo nei prossimi anni i reboot cinematografici dei personaggi di cui sappiamo ancora pochissimo, compresi eventuali ritorni del vecchio cast.

Intervistato recentemente da Digital Spy nel corso della promozione dell'attesissima Star Trek: Picard, l'ex-interprete del Professor Charles Xavier nei film degli X-Men di Bryan Singer e della Fox, Patrick Stewart, ha avuto modo di lasciarsi andare a un'interessante rivelazione, relativa a una suo incontro con Kevin Feige, CCO Marvel Entertainment e presidente dei Marvel Studios.



Ha rivelato Stewart: "Ho incontrato Kevin Feige un paio di mesi fa e abbiamo avuto delle conversazioni molto, molto lunghe. Ci sono state mosse reciproche e diversi suggerimenti, anche relativi al personaggio del professore Xavier. Il problema è però il seguente: se non ci fosse stato Logan sarei quasi certamente pronto a tornare sulla sedia del Professor X in un nuovo reboot. Ma Logan ha cambiato tutto".



Come già rivelato in precedenza, infatti, Logan di James Mangold ha significato molto per lui e per Hugh Jackman, tanto da portarli alle lacrime nel corso dell'anteprima mondiale a Berlino e di convincerli del giusto addio ai personaggi.