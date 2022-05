Marvel Universe, per il Professor X è solo l'inizio: Patrick Stewart apre al futuro

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha segnato il debutto di Patrick Stewart nei panni di Charles Xavier nel MCU. L'inclusione del Professor X coincide con il primo mutante visto nell'universo dei Marvel Studios, dopo l'acquisizione dei diritti cinematografici dei personaggi degli X-Men da parte della Disney.

Il ritorno dell' iconico personaggio dei film degli X-Men, introdotto come variante dell'universo alternativo nel sequel sullo Stregone Supremo di Benedict Cumberbatch, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ha fatto gioire i fan di tutto il mondo.

Stewart, che ha recentemente ammesso la sua iniziale preoccupazione riguardo il tornare nel ruolo, ha scherzato con Variety sul futuro del personaggio e sul fatto che potrebbe esserci dell'altro in arrivo:

"Charles Xavier? Sì. Potrebbero esserci [più apparizioni]. Sai, l'intera serie a fumetti degli X-Men è così vasta, così vasta che potrebbe esserci un'opportunità in cui tornerà. Vedremo."

Nel prossimo futuro, i Marvel Studios potrebbero introdurre i precedenti personaggi di proprietà della 20th Century Fox come gli X-Men, Deadpool e i Fantastici Quattro nel Marvel Cinematic Universe. Come ha detto Stewart, l'universo X-Men è incredibilmente ricco ed espansivo nei fumetti e Charles Xavier è uno dei personaggi più grandi. Se l'MCU sceglierà di introdurre Xavier nel MCU, non significa necessariamente che sarà interpretato da Stewart. Solo il tempo lo dirà, ma l'acclamato attore ha dedicato decenni al personaggio e potrebbe non voler tornare in un ruolo più importante. I Marvel Studios potrebbero anche essere interessati ad un personaggio più giovane o semplicemente ricominciare da zero.

Per concludere, vi lasciamo con le dichiarazioni di Patrick Stewart riguardo la sedia a rotelle di Doctor Strange 2.