Patrick Stewart, l'attore di Star Trek: Picard spera ancora in un crossover con Star Wars

Dopo aver recitato insieme in uno spot per UberEats, Mark Hamill e Patrick Stewart hanno partecipato a un'intervista congiunta per Men's Journal. L'attore che interpreta Picard nel franchise di Star Trek, in particolare, è tornato sull'ipotesi, di cui si torna ciclicamente a discutere, di un crossover con Star Wars.

Aver condiviso il set con l'interprete di Luke Skywalker, evidentemente, ha spinto Sir Patrick Stewart a sperare in un avvicinamento tra i due mondi. "Ammetto che, almeno per quanto riguarda noi di Star Trek, abbiamo spesso fantasticato su un universo combinato tra i film di Star Wars e Star Trek" ha spiegato. "Sono state lanciate molte idee per mettere insieme due universi così iconici e far entrare in contatto tutti questi fantastici personaggi. Personalmente ne sarei entusiasta."

E cosa succederebbe, quindi, se Jean-Luc Picard e Luke Skywalker si incontrassero? Patrick Stewart ha pensato anche a questo. "Credo che Picard vorrebbe Skywalker nel suo equipaggio, ma assicurandosi di tenerlo d'occhio con attenzione. Perché ci sono alcuni aspetti della sua personalità che Picard potrebbe voler controllare."

Secondo Mark Hamill, dal canto suo, Luke ammirerebbe senz'altro Picard e la Flotta Stellare. "Li rispetterebbe molto. L'Alleanza ribelle di cui fa parte è molto meno organizzata, e forse sarebbe in imbarazzo per l'efficienza che vedrebbe sull'Enterprise. Credo anche che Luke sia uno studente a vita, nonostante sia diventato un Maestro Jedi, e penso che avrebbe molto da imparare da Picard."

Mentre i fan di Star Wars attendono la seconda stagione di The Mandalorian e la serie live action su Obi-Wan Kenobi