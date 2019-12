Patrick Schwarzenegger era spaventato dal padre in versione Mr. Freeze in Batman & Robin

Batman & Robin è senza ombra di dubbio il film maggiormente criticato sull'Uomo Pipistrello. Tuttavia per qualcuno ha un valore differente. Per Patrick Schwarzenegger si tratta di uno dei primi ricordi della carriera cinematografica del padre, Arnold Schwarzenegger, confessando quanto fosse terrorizzato dal make up del suo personaggio.

A Variety, Patrick Schwarzenegger afferma di 'aver avuto paura di lui', ricordando il tempo passato sul set del film. E trovava tutto questo surreale:"Ero super giovane. Ma ho questi brevi ricordi di mio padre che entra e diventa Mr. Freeze. Lui entra come papà ed esce come questo ragazzo grosso, blu e calvo. Ho delle foto con lui e mia madre, e lo guardo inquietato, come se avessi paura e non sapessi chi fosse".



Arnold Schwarzenegger ha riconosciuto il fatto che la sua presenza nel film abbia avuto molto a che fare con la Warner Bros., considerando che all'epoca era una delle più grandi star del pianeta:"Nella maggior parte dei casi non rimpiango i film falliti o non altrettanto buoni" ha spiegato l'ex governatore della California "Trovo sia sempre facile essere compiaciuti, col senno di poi, no?".

Parlando di Mr. Freeze, Arnold Schwarzenegger disse:"Non me ne pento affatto. Ho sentito che il personaggio fosse interessante che Joel Schumacher, fino a poco tempo prima, era all'apice. E Warner Bros. m'implorò di partecipare al film".

Batman & Robin fu il film che affossò definitivamente per diversi anni il franchise di Batman. Diretto da Joel Schumacher, con protagonisti George Clooney e Chris O'Donnell nel ruolo di Batman e Robin, il film comprende anche Uma Thurman nel ruolo di Poison Ivy e Arnold Schwarzenegger in quello di Mr. Freeze.

Joel Schumacher ha smentito che i protagonisti fossero gay, come affermato da più parti da alcuni fan. Batman & Robin cambiò la carriera a George Clooney, come ha specificato più volte lo stesso attore.