Patrick Schwarzenegger di Gen V vuole essere il Lanterna Verde del DC Universe

Patrick Schwarzenegger è stato una delle rivelazioni di Gen V, il primo e sorprendente spin-off in live-action di The Boys che ha mantenuto le premesse e non ha sfigurato affatto nei confronti della serie principale. Adesso, l'attore figlio d'arte è pronto per il suo nuovo progetto, ma lui si è già candidato per il ruolo di Lanterna Verde nel DCU.

Sebbene l'attore non segua i rumors sui film tratti dai fumetti, in una recente intervista ha dichiarato di essere disponibile a interpretare Hal Jordan qualora i dirigenti dei DC Studios volessero realizzare un film sul personaggio. "Non seguo queste cose, le teorie e il resto. Non sono così coinvolto", ha detto Schwarzenegger in una nuova chiacchierata con CBR. "Ma sarei disponibile". Su queste pagine trovate la recensione di Gen V, che vi consigliamo di recuperare qualora non lo aveste ancora fatto (la trovate tutta su Prime Video).

Gli ultimi aggiornamenti su Lanterns, che dovrebbe debuttare su Max come parte del primo capitolo del nuovo DCU di James Gunn, riportavano che i protagonisti sarebbero stati sia Hal Jordan che John Stewart. Non è stato rivelato alcun casting per la serie, a parte quello di Nathan Fillion per il ruolo di Guy Gardner in Superman: Legacy, e non sono stati coinvolti altri autori nel progetto.

Come hanno rivelato Gunn e Safran all'inizio dell'anno, lo slate iniziale dei DC Studios per il progetto "Gods and Monsters" includerà i film di Superman: Legacy, Batman: The Brave and the Bold, Supergirl: Woman of Tomorrow, Swamp Thing e The Authority.

Inoltre, la narrazione includerà anche le serie televisive che debutteranno sulla piattaforma Max Waller, Booster Gold, Lanterns, Paradise Lost e la serie animata Creature Commandos, quest'ultima dovrebbe essere il primo progetto del DCU a debuttare, seguito da Superman: Legacy, scritto e diretto dallo stesso Gunn e in arrivo a luglio 2025.