Patrick Schwarzenegger entra a far parte del cast del thriller sci-fi 'Warning'

Il figlio del celebre Arnold Schwarzenegger è stato ingaggiato per il primo lungometraggio diretto da Agata Alexander, finora regista di alcuni cortometraggi dal 2014 al 2016. Assieme a Patrick si uniscono anche gli interpreti Rupert Everett (Il Nome della Rosa), Tomasz Kot, Kylie Bunbury e Garance Marallier.

Warning è basato su una sceneggiatura originale scritta dalla stessa regista assieme alla collaborazione di Rob Michaelson e Jason Kaye. Cybill Lui (After The Dark) della Anova Pictures produrrà il lungometraggio in partnership con la Film Produkcja (Mr. Jones) e la NEM Corp. In veste di produttore esecutivo, invece, troviamo Derrick Eppich.

La produzione del film sci-fi è attualmente in corso in Polonia e, stando a quanto riportato, la storia dovrebbe esplorare il significato dell’esistenza quando vite disparate si scontrano in un intreccio di storie ambientate nel prossimo futuro. I diritti di distribuzione su scala internazionale sono detenuti dalla The Exchange, mentre la ICM Partners si occuperà della finestra statunitense.

Cybill Lui, produttrice del film, ha così dichiarato il suo entusiasmo circa questo nuovo progetto:

“Sono oltremodo entusiasta che abbiamo riunito questo incredibile cast corale per il film. Il grande talento da mostrare in questo film è un testamento di alto livello, con un materiale stimolante, guidato da una filmmaker donna interessante. Siamo emozionati di girare in Polonia con la sua ricca storia cinematografica e la sua splendida troupe. Non vedo l’ora che tutti guardino questa pellicola”.

L’ultimo lungometraggio in cui è stato impegnato Patrick Schwarzenegger è Daniel Isn’t Real, un thriller uscito ad inizio del mese nelle sale statunitensi e che ha visto dietro la macchina da presa Adam Egypt Mortimer. La vera popolarità per il giovane attore, tuttavia, è arrivata con Il sole a mezzanotte – Midnight Sun (2018), storia in cui Patrick impersonava Charlie Reed. La sinossi ruotava attorno al personaggio di Katie, impersonata da Bella Thorne (Sei ancora qui – I Still See You), la quale soffriva di una rara malattia che non le permetteva di esporsi ai raggi solari, il che dunque la obbligava a poter vivere come una ragazza comune solamente una volta calato il sole. Ed è nel pieno della sua gioventù che incontra Charlie, con il quale si imbarcherà in una storia romantica durante la stagione estiva.