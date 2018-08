Patrick Osborne e Paramount realizzeranno un film live-action su Monument Valley

Deadline riporta che Patrick Osborne (Imaginary Mary, Feast) è stato scelto dalla Paramount e dalla Weed Road Pictures per sviluppare e dirigere un adattamento del celebre videogame Monument Valley.

L'obiettivo dell'adattamento cinematografico sarà quello di inviare attori in carne ed ossa in un mondo animato surreale ispirato ovviamente a quello presente nel videogame originale. La Paramount avrebbe intenzione di realizzare un franchise per famiglie che mescoli live-action e CGI.

Monument Valley è un gioco di puzzle indie sviluppato e pubblicato da Ustwo Games. Nella prima incarnazione del gioco, i giocatori devono guidare la principessa Ida attraverso labirinti fatti di illusioni ottiche e oggetti impossibili mentre manipolano il mondo intorno a loro per raggiungere varie piattaforme. In Monument Valley II, la storia si concentra su una madre e un bambino che intraprendono un viaggio nello stesso universo del primo gioco, scoprendone i luoghi incredibili. I giocatori devono muoversi attraverso paesaggi che cambiano costantemente, meccanismi che sorprendono ad ogni turno e testimoniano come la relazione tra genitore e figlio evolve nel corso del gioco.

Akiva Goldsman sta producendo e il presidente della produzione Paramount Elizabeth Raposo e il presidente della produzione di Weed Road, Greg Lessans, supervisioneranno il progetto. Sono attualmente in procinto di trovare uno sceneggiatore che possa aiutare Osborne ad adattare il popolare gioco per dispositivi mobili. Monument Valley ha ottenuto oltre 160 milioni di download in tutto il mondo.