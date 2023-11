Patrick Dempsey uomo più sexy del mondo? Ecco come hanno reagito i suoi figli

Patrick Dempsey è l'uomo più sexy del mondo nel 2023: non siamo a dirlo noi, ma People. L'attore si è mostrato molto fiero di questo riconoscimento, mentre i suoi figli avrebbero avuto tutt'altra reazione.

"I miei figli mi hanno stracciato, come è giusto che sia. È stato divertente. Ognuno aveva il proprio tipo di persona per cui votare e abbiamo avuto un dibattito, quindi è stato bello", ha dichiarato, come riporta la nostra fonte. Insomma, i figli dell'attore non hanno esitato a prenderlo in giro e a riderci sopra.

"È bello alla mia età ricevere questo tipo di attenzione. Una sorpresa. Ero completamente scioccato, e poi ho iniziato a ridere come un matto. Ho detto, questo è uno scherzo, giusto? Sono sempre stata la damigella d'onore, in queste cose! Me ne ero completamente dimenticato e non avevo mai nemmeno pensato di potermi trovarmi in questa posizione. Quindi, si, il mio ego può dirsi soddisfatto”, aveva affermato in una dichiarazione recente.

In che progetti è impegnato Patrick Dempsey, o meglio, l'uomo più sexy del mondo del 2023? Possiamo vedere la star in Thanksgiving il nuovo folle horror di Eli Roth.

Dempsey è inoltre uno dei protagonisti di Ferrari di Michael Mann, anche se finora il suo ruolo più iconico è quello di Derek in Grey's Anatomy.