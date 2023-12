Patrick Dempsey, la star di Ferrari non lavora per soldi:'Preferisco la gratificazione'

L'ex star di Grey's Anatomy Patrick Dempsey è uno dei protagonisti dell'ultimo film di Michael Mann, Ferrari, nel quale interpreta il pilota Piero Taruffi. In una recente intervista a Radio Times, Dempsey ha dichiarato di preferire abbracciare progetti che gli possano portare soddisfazione personale rispetto ad un grosso cachet.

"Per me, in questo momento, [l'obiettivo come attore] è lavorare con registi della categoria di Michael Mann, e fare film indipendenti [come Ferrari]. Ciò significa essere molto attenti dal punto di vista finanziario" ha raccontato l'attore.



La star di Ferrari di Michael Mann ha specificato:"La dimensione del ruolo non è importante per me, si tratta della qualità dell'esperienza. Ogni volta che si cerca qualcosa per il denaro è sempre un disastro. Sì, puoi comprare di più e pagare più tasse ma non sei felice. È qualcosa d'importante da imparare. E ti rendi conto che più invecchi e più hai successo, e meno hai bisogno".



Il ruolo per il quale Patrick Dempsey è maggiormente conosciuto nel mondo è quello in Grey's Anatomy del dottor Derek Shepherd:"Grey's Anatomy ha davvero ispirato così tante persone ad intraprendere la professione medica, e mi ha dato la visibilità per poter fare il film su Ferrari e poter avere il titolo [di Uomo più sexy dell'anno secondo People]. Credo sia il regalo più grande derivante da quella serie, poter fare qualcosa di positivo e restituire".

Patrick Dempsey è stato votato uomo più sexy del 2023 secondo il famoso magazine statunitense.