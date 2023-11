Patrick Dempsey, la star di Ferrari eletta uomo più sexy del mondo

La star di Ferrari di Michael Mann e della serie tv Grey's Anatomy Patrick Dempsey è stato eletto uomo più sexy del mondo dalla celebre rivista People, che ogni anno si diverte a consegnare questo riconoscimento.

"Sono felice che sia successo in questo momento della mia vita", ha detto alla rivista l'attore 57enne. "È bello avere questo riconoscimento, e sicuramente il mio ego ne sarà soddisfatto, ma al di là di questo sono certo che mi darà la spinta necessaria per usare questa visibilità e fare qualcosa di positivo." L'attore ha anche raccontato la sua reazione alla scoperta di essere stato eletto come uomo più sexy del mondo: "Ero completamente scioccato, e poi ho iniziato a ridere come un matto. Ho detto, questo è uno scherzo, giusto? Sono sempre stata la damigella d'onore, in queste cose! Me ne ero completamente dimenticato e non avevo mai nemmeno pensato di potermi trovarmi in questa posizione. Quindi, si, il mio ego può dirsi soddisfatto”.

Dempsey, che ha lasciato Grey's Anatomy nel 2015 prima di tornare per un cameo nel 2021, sarà visto prossimamente nei panni del pilota italiano Piero Taruffi in Ferrari di Michael Mann. Dempsey, lui stesso pilota professionista di grande esperienza,, ha dichiarato durante il Festival del cinema di Venezia, dove Ferrari è stato presentato in anteprima mondiale, che la sceneggiatura è "la migliore che abbia mai letto nel mondo degli sport motoristici".

Ricordiamo che tra pochi giorni Patrick Dempsey sarà visto anche in Thanksgiving, nuovo film horror slasher diretto da Eli Roth.