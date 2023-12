Sì, Patrick Dempsey ha perso i capelli girando Ferrari: 'Sarebbe servita una parrucca'

Patrick Dempsey è stato recentemente nominato da People Sexiest Man Alive, riconoscimento che è arrivato a strettissimo giro con l'uscita di Ferrari, pellicola diretta da Michael Mann. L'attore, però, ha rivelato di aver avuto qualche problema sul set a causa di una particolare tintura usata.

Nel corso della sua carriera l'attore non aveva mai palesato problemi che riguardassero, in particolare, i suoi capelli. Uno degli elementi che hanno reso Patrick Dempsey un'icona di bellezza è sempre stato il suo stile e il suo modo di essere sempre, in qualsiasi circostanza, impeccabile. Sul set di Ferrari però, sembra che l'interprete abbia riscontrato diversi problemi a causa del look del suo personaggio. Per tutta la durata delle riprese, Dempsey ha utilizzato una tintura che, a quanto pare, non ha fatto particolarmente bene ai suoi capelli.

Durante la lavorazione di Ferrari, nel quale interpretava il pilota Piero Taruffi, l'attore è andato incontro gradualmente alla perdita di capelli causati dalla tintura che era costretto ad utilizzare e al casco, particolarmente stretto, indossato molto spesso durante le scene. Nonostante questo problema, Dempsey ha agito da grande professionista, non lamentandosi mai e portando avanti il suo lavoro fino all'ultimo giorno. "Avrei dovuto avere una parrucca...Verso la fine delle riprese avevo un'aureola da monaco" ha ironizzato Dempsey durante una intervista.

In attesa dell'uscita del film è stato svelato il nuovo poster di Ferrari, con Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!