Patricia Arquette, la star di Strade perdute ricorda il pessimo provino per Jerry Maguire

In una recente intervista rilasciata a Variety, l'attrice premio Oscar Patricia Arquette ha ricordato il suo pessimo provino per recitare nel film Jerry Maguire al fianco di Tom Cruise. La star era in lizza per il ruolo di Dorothy Boyd ma perse l'occasione dopo l'audizione con il protagonista del film. Ecco le parole di Arquette.

"Sono notoriamente pessima nei provini. Tutti dicevano 'Oh, è solo una formalità, leggerai con Tom Cruise per Jerry Maguire ma questa parte è tua, hai capito'. E la mandai all'aria".

La star di Toy Story 4 ha dichiarato che il motivo per il quale non rende in maniera soddisfacente ai provini è l'impossibilità per gli attori di scavare nei loro personaggi:"Sono pessima alle audizioni perché non mi sembra che sia finito il lavoro. Voglio costruire strati del personaggio e con l'altra persona, e ruotare e cambiare in base a come il mio personaggio si sente da una ripresa all'altra. Ci sono molte cose che non sai. Come interprete, devi entrare e fare del tuo meglio, cogliere l'occasione, divertirti e lasciarti andare perché è davvero fuori dal tuo controllo" ha concluso.



Arquette, premio Oscar nel 2015 per Boyhood, ha espresso parole di elogio per l'attrice che ottenne il ruolo, Renée Zellweger, definendola "migliore per il ruolo, ed è stata fantastica".

Ora però i provini sono cambiati:"Gli attori non entrano nemmeno nella stanza del direttore del casting, non ricevono alcuna direzione. Si filmano a casa, lo montano, lo fanno 40 volte, scelgono il loro preferito e lo inviano".



Nel 2020 Patricia Arquette attaccò Donald Trump, all'epoca presidente degli Stati Uniti, accusandolo di irresponsabilità nella gestione della pandemia.