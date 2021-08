Patricia Hitchcock è morta: addio all'attrice figlia di Alfred Hitchcock

Patricia Hitchcock, la figlia del regista Alfred Hitchcock che ha lavorato come attrice in molti dei film di suo padre, è morta in queste ore nella sua casa di Sherman Oaks, in California. Aveva 93 anni.

L'unica figlia di Alfred Hitchcock e di sua moglie Alma Reville, Patricia Hitchcock è nata a Londra, in Inghilterra, nel 1928. Si è trasferita con la famiglia a Los Angeles nel 1939 e ha iniziato a recitare da adolescente nel 1943. Ha compiuto il suo debutto come attrice a Broadway grazie all'aiuto di suo padre, apparendo in Solitaire nel 1943 e un anno dopo recitando nel ruolo da protagonista in Violet. Ha iniziato ad apparire nei film di suo padre con un ruolo da protagonista in Stage Fright del 1949, interpretando il personaggio Chubby Bannister.

Ha continuato ad avere piccoli ruoli, come quello di Barbara Morton in Strangers on a Train del 1951 ed è apparsa anche come collega di Janet Leigh nel capolavoro Psycho. La Hitchcock ha anche avuto piccole parti in film di altri registi, come il ruolo in The Mudlark e quello in The Ten Commandments del 1956, oltre a diverse apparizioni nel famoso show televisivo di suo padre "Alfred Hitchcock Presents".

Nel 1952 ha sposato Joseph E. O'Connell, dal quale ha avuto tre figlie. La coppia è rimasta unita fino alla morte di lui avvenuta nel 1994.

