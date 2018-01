Paterno: Al Pacino è il famigerato allenatore nel teaser del film HBO

HBO Films ha diffuso in rete il primo teaser trailer ufficiale di, che vedenei panni di Joe Paterno, nel film diretto da

Attualmente in fase di post-produzione, il film segue le vicende di Joe Paterno che, dopo essere diventato l’allenatore più vincente nella storia del football americano, nel novembre del 2011 rimase coinvolto in uno scandalo di abusi sessuali insieme al suo ex-coordinatore della difesa ai Penn State, Jerry Sandursky. Paterno annunciò il suo ritiro al termine della stagione, ma la società non accettò tale decisione estromettendolo subito dalla squadra.

Nel cast del film troviamo anche Annie Parisse (Vinyl), Riley Keough (It Comes at Night), Kathy Baker e Greg Grunberg (Heores, Star Wars: Il risveglio della Forza). Con lo stesso Levinson, Jason Sosnoff, Tom Fontana, Edward R. Pressman, Rick Nicita e Lindsay Sloane in qualità di produttori esecutivi, il film è prodotto da Amy Herman con Sony Picture Television.

La sceneggiatura è firmata da Debora Cahn, John C. Richards e David McKenna. Levinson e Pacino tornano a collaborare dopo You Don't Know Jack - Il dottor morte, del 2010 e sempre per HBO, e in The Humbling (2014). Attualmente Pacino è corteggiato da Quentin Tarantino per il suo nuovo film.

Il film andrà in onda su HBO nel corso della prossima primavera, come indicato dal teaser.