Che pasticcio, Bridget Jones! Un personaggio è profondamente diverso nel libro

In seguito alla messa in onda del primo capitolo della saga, di cui abbiamo parlato per raccontarvi le 5 scene più iconiche de Il Diario di Bridget Jones, il canale 27 TwentySeven torna a deliziarci con il secondo episodio della serie romantica, Che pasticcio, Bridget Jones!. Ecco una chicca che non molti di voi conosceranno!

Nonostante tutte le trasposizioni cinematografiche della commedia siano tratte dai romanzi di Helen Fielding, alcuni elementi dei libri sono stati modificati. Il secondo capitolo della trilogia non poteva aprirsi in modo migliore per la nostra pasticciona preferita: siamo nel 1997 e Jones è da poco fidanzata con l’avvocato Mike Darcy - da "esattamente 6 settimane, 4 giorni e 7 ore" - e inizia a sperimentare le gioie e i dolori delle relazioni di coppia. Come se ciò non bastasse, all’orizzonte appare una minaccia, Rebecca, una collega di lavoro di Mike Darcy che ben presto risulterà fin troppo presente nella vita dei due piccioncini.

Nel film, Bridget sospetta che Rebecca voglia prendere il suo posto al fianco di Mark, ma alla fine si scopre che la donna è stata sempre innamorata di Bridget, quindi la storia si conclude lì, con un grande malinteso. Nel romanzo, invece, il personaggio di Rebecca era ispirato a quello di Caroline Binglley di Jane Austen (che è la rivale in amore di Elisabeth Bennet). In questo caso la donna si dimostra una vera e propria minaccia per la coppia: fa commenti sprezzanti contro Bridget sotto mentite spoglie di generosità e tenta di sabotare la relazione tra i due ad ogni costo arrivando, alla fine, a dichiarare apertamente i suoi sentimenti a Mark implorandolo di lasciare Bridget.



Fortunatamente per Jones, il talentuoso avvocato la rifiuta, dichiarando di essere stato da sempre innamorato solo ed esclusivamente di Bridget. Insomma, una storia decisamente diversa da quella che siamo stati abituati a vedere sullo schermo. Se volete fare un recap della trilogia, qui trovate il nostro articolo su tutti i film del personaggio di Renée Zellweger. I fan della perenne single possono tirare un sospiro di sollievo: Bridget Jones 4 è in lavorazione e le riprese cominceranno a maggio.

