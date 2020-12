Passione Ribelle: 5 curiosità sul film con Matt Damon e Penelope Cruz

Nel 2014, Billy Bob Thornto n ha detto ad Entertainment Weekly che le voci che volevano che il suo film durasse 4 ore non erano corrette, ma che il suo taglio originale di Passione Ribelle era di circa 2.42 ore. Ha anche detto che è ancora in possesso della sua versione originale.

Harvey Weinstein decise di tagliare buona parte della pellicola. Come Peter Biskind suggerisce nel suo libro Down and Dirty Pictures (2004), questa è stata una ripicca per il rifiuto di ridurre le riprese di Lama tagliente.