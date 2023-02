La passione di Cristo: Resurrezione, Mel Gibson pronto alle riprese: ecco cosa sappiamo

Dopo tanti anni di 'inferno produttivo', Mel Gibson è pronto a far risorgere La Passione di Cristo 2 Resurrezione, con i nuovi rapporti dal dietro le quinte che indicano che i lavori sarebbero finalmente pronti a partire.

World of Reel segnala infatti che Mel Gibson si sta preparando all'inizio delle riprese del sequel de La passione di Cristo, con Jim Caviezel pronto a riprendere il ruolo di Gesù Cristo. Gibson ha assunto Randall Wallace, lo sceneggiatore di Braveheart, per mettere insieme una sceneggiatura, ed è praticamente tutto pronto per dare il via ai lavori: il nuovo film si intitolerà ufficialmente Resurrection e racconterà i giorni tra la crocifissione di Cristo e anche la sua risurrezione, come ci si potrebbe aspettare immediatamente leggendo il titolo (per saperne di più, date un'occhiata a questo articolo sui piani per La passione di Cristo 2).

World of Reel fa sapere che le riprese inizieranno in primavera, dunque tra poche settimane, con la regia curata ancora una volta da Mel Gibson, che torna dietro la macchina da presa a ben sette anni dal successo de La battaglia di Hacksaw Ridge (ma del resto non è mai stato un regista prolifico). Già da adesso si potrebbe ipotizzare un'uscita per l'anno prossimo, e nessuno dovrebbe sorprendersi se alla fine il film uscirà sotto il periodo della Pasqua 2024.

Come al solito, vi terremo aggiornati.