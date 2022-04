La Passione di Cristo, Jim Caviezel fu colpito da un fulmine! Tutti gli incidenti sul set

Non dev'esser stato facile, psicologicamente parlando, reggere da protagonista un film come La Passione di Cristo: l'importanza del ruolo e l'intensità di alcune sequenze del film di Mel Gibson hanno sicuramente richiesto a Jim Caviezel uno sforzo fuori dal comune... Ma in alcuni casi le cose sono decisamente sfuggite di mano!

Nonostante ne serbi un ottimo ricordo (qualche tempo fa definì La Passione di Cristo il più grande film di sempre), Caviezel subì infatti un'incredibile serie di incidenti sul set del film che narra gli ultimi giorni di vita di Gesù: il più incredibile resta sicuramente quello che vide l'attore colpito da un fulmine durante la scena della crocifissione, ma le sventure non si fermano certamente qui.

L'attore, ad esempio, fu anche realmente frustato per ben due volte, tornando a casa con una cicatrice di circa 30 centimetri sulla schiena; dopo esser stato colpito dal fulmine di cui sopra, inoltre, i suoi capelli presero fuoco, scatenando un piccolo incendio che fortunatamente non causò particolari danni agli altri presenti.

Dal fuoco al freddo e al gelo: per alcune riprese in cui fu esposto alle intemperie, infatti, Caviezel finì in ipotermia e si beccò una bella polmonite; il trucco utilizzato per gonfiare gli occhi dell'attore, inoltre, causò al povero Jim delle terribili emicranie. Passione sì, insomma... Ma in questo caso di Jim Caviezel, più che di Cristo! Disavventure a parte, intanto, ecco quali erano i piani di Mel Gibson per un sequel del suo celebre film del 2004.