La passione di Cristo 2, riprese a gennaio! Jim Cavaziel: 'Il più grande film di sempre'

Tutto pronto per le riprese de La passione di Cristo 2: Resurrezione, nuovo film diretto da Mel Gibson che, nonostante le recenti difficoltà incontrate a causa degli scioperi, sembra finalmente pronto a decollare.

Le riprese del sequel de La passione di Cristo avrebbero dovuto avere luogo durante l'estate 2023, ma quel piano è cambiato a causa dello scoppio prima dello sciopero del sindacato degli sceneggiatori WGA e poi di quello del sindacato degli attori SAG: ora però, in una nuova intervista promozionale, l'attore protagonista Jim Caviezel ha confermato che le riprese di La Passione di Cristo: Resurrezione inizieranno nel gennaio 2024. Il film sarà girato in aramaico e in latino e Mel Gibson tornerà in qualità di regista.

"Sarà il più grande film della storia del mondo" ha dichiarato il controverso attore (non è chiaro se sia affiliato al SAG o se abbia semplicemente infranto l'accordo di non rilasciare nuove interviste). "Mel mi ha raccontato tutte le scene e ho finito col rotolarmi sul pavimento a piangere! Sarà una delle cose migliori che abbiate mai visto. Ma non posso dire quando uscirà. Se te lo dicessi dovrei ucciderti”.

Vogliamo scommettere su un'uscita nel periodo di Pasqua 2025? O al massimo Natale 2024? Recentemente Mel Gibson aveva confermato che il film sarebbe “arrivato presto” e che la sceneggiatura sarebbe stata più filosofica e poetica rispetto alla storia lineare del primo film.

