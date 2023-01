La passione di Cristo 2 è realtà? Riprese nel 2023, il titolo sarà...Resurrezione!

È passato davvero molto tempo dagli ultimi aggiornamenti e ancora di più dall'uscita del film originale, ma secondo un nuovo rumor Mel Gibson è finalmente pronto a realizzare l'attesissimo sequel de La passione di Cristo, intitolato La passione di Cristo: Resurrezione.

Secondo il noto portale World of Reel, la produzione inizierà verso la fine della primavera 2023: il film è attualmente in fase di pre-produzione, con Jim Caviezel pronto a riprendere il ruolo di Gesù. Curiosamente, sarebbe il secondo sequel di un film anni '2000 a girare l'anno prossimo, dopo la conferma che in questi giorni Ridley Scott ha iniziato la ricerca del protagonista de Il gladiatore 2 in vista delle riprese del nuovo film, che dovrebbero partire a maggio 2023.

Il sequel del grande successo di Mel Gibson, uscito nel 2004, è in fase di sviluppo da circa dieci anni. L'originale ha incassato 612 milioni di dollari con un budget di appena 30 milioni di dollari, cifre che lo rendono uno dei film indipendenti di maggior successo di tutti i tempi: per diversi anni La passione di Cristo è rimasto anche il film vietato ai minori col più alto incasso di sempre a livello globale (record che oggi appartiene a Joker, e che per qualche anno è stato anche di Deadpool 2) e con 370 milioni di dollari incassati a livello domestico è ancora oggi il film rated-r più visto di sempre negli USA.

Secondo nuove indiscrezioni, Mel Gibson ha lavorato molto duramente alla sceneggiatura di Resurrezione e con lo sceneggiatore di Braveheart Randall Wallace avrebbe realizzato sei diverse bozze prima di arrivare a quella definitiva. Il film dovrebbe concentrarsi sugli eventi che nella Bibbia si verificano nei tre giorni tra la crocifissione di Gesù e la sua risurrezione.

Rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.