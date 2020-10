La passione di Cristo 2, ecco i piani per il sequel del film diretto da Mel Gibson

Dopo il successo astronomico al box-office con La passione di Cristo, uscito nel 2004, Mel Gibson ha messo in cantiere da anni un sequel, ufficiosamente confermato da Randall Wallace lo scorso mese di maggio durante un'intervista. Per fare un po' di chiarezza raccontiamo il percorso che potrebbe portare al seguito nei prossimi anni.

Attualmente il progetto è intitolato The Resurrection, come confermato da Wallace mesi fa. Nonostante la richiesta di un sequel già auspicata poco dopo l'uscita nelle sale de La passione di Cristo, le vicende personali di Mel Gibson hanno rallentato la sua stessa carriera da regista e dopo Apocalypto nel 2006 è tornato dietro la macchina da presa soltanto nel 2016 con La battaglia di Hacksaw Ridge.



Ed è proprio dall'ultimo film di Gibson da regista che lo sceneggiatore di Braveheart - Cuore impavido, Randall Wallace, ha confessato ai media di essere al lavoro sul sequel de La passione di Cristo insieme a Mel Gibson.

Senza scendere nei dettagli Wallace ammise che il sequel avrebbe riguardato la resurrezione di Cristo dopo il calvario della via Crucis e la morte sulla croce. Notizia confermata qualche tempo dopo da Mel Gibson, che ammise tuttavia una tempistica non inferiore ai tre anni per la realizzazione del progetto:"Si tratta di più di un singolo evento, è un evento straordinario. E a supportarlo con quelle cose incredibili intorno è la storia. Per chiarire in qualche modo cosa significa. E non si tratta solo dell'evento. Non è solo un racconto cronologico di quell'evento. Potrebbe essere noioso e pensi 'Bene, l'abbiamo letto...', è prevedibile in questo 'Ok, sappiamo cosa succede. Accade questo e poi accade questo e questo 'Ma quali sono le altre cose che accadono intorno?'. Giri dappertutto. Cosa succede in tre giorni? Vale la pena pensarci. Stimola la tua immaginazione, no?".



Nel 2018 è stato annunciato il ritorno di Jim Caviezel nel ruolo di Gesù Cristo. Confermato nonostante l'anagrafe ora segni 52 anni per l'attore e rumors precedenti avevano fatto supporre alla scelta di un interprete più giovane. Caviezel ha affermato che La passione di Cristo 2 sarà il più grande film della storia; una dichiarazione eclatante, che mostra l'attaccamento di Jim Caviezel al progetto e anche al primo film, che cambiò in un certo senso la sua vita.

Nel 2019 non sono pervenuti aggiornamenti in merito ma negli ultimi mesi sono arrivate dichiarazioni contraddittorie, anche se tutto lascia supporre che Randall Wallace sia ora al lavoro sullo script.