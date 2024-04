La passione di Cristo 2: grosse novità, cosa dovete sapere sul sequel Resurrezione

Dopo molti ritardi La Passione di Cristo: Resurrezione, ormai mitologico sequel di Mel Gibson con protagonista Jim Cavaziel, non è ancora stato realizzato: quando uscirà? Ecco cosa sappiamo.

A novembre scorso, Jim Cavaziel aveva rivelato che le riprese de La passione di Cristo 2 sarebbero dovute iniziare a gennaio 2024, ma da allora tutto è rimasto ai blocchi di partenza dato che la sceneggiatura, secondo le fonti, parrebbe essere ancora in lavorazione: da questo punto di vista un fattore chiave da prendere in considerazione è quale sceneggiatura verrà utilizzata per La passione di Cristo 2, dato che stando a ciò che sappiamo Mel Gibson e il suo co-sceneggiatore Randall Wallace (autore di Braveheart) dal 2016 ad oggi dovrebbe aver dato vita a circa sei bozze diverse del copione, anche se la decisione finale probabilmente sarà presa a partire da due versioni in particolare, molto diverse tra loro.

Guarda caso, l'ultimo aggiornamento arrivato sul film - in queste ore - proviene proprio da Wallace, che durante un'intervista con OMRI ha confermato che la sceneggiatura de La passione di Cristo 2 è finita (qualunque essa sia), e che ovviamente l'attore Jim Caviezel interpreterà di nuovo il ruolo di Gesù: "Ho incontrato Mel solo un paio di sere fa, stavamo parlando di quando ci metteremo a lavoro e, anche se non voglio parlare prima del tempo, penso che accadrà molto presto."

Le indiscrezioni parlano di riprese già pianificate in Messico e a Roma con location già affittate, ma la stessa cosa accadde a gennaio 2023 dopo di che Gibson, insoddisfatto della sceneggiatura, rinviò tutto per l'ennesima volta: vi terremo aggiornati.

