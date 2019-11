Passing: Alexander Skarsgård nel cast dell'esordio alla regia di Rebecca Hall

Secondo quanto riportato da Deadline e Variety, Alexander Skarsgård si sarebbe unito al cast di Passing, film drammatico tratto dall'omonimo romanzo del 1929 di Nella Larsen ed esordio alla regia dell'attrice Rebecca Hall.

L'attore si unirà alle già confermate Tessa Thompson e Ruth Negga e il film racconterà gli eventi scatenati dalla riunione di due amiche delle scuole superiori di nome Clare Kendry (Negga) e Irene Redfield (Thompson). Di seguito la sinossi ufficiale del romanzo per com'è riportata su Amazon: "Dopo aver deciso di passare come donna bianca, Clare Kendry sta vivendo ai margini della società. Di pelle chiara, elegante e ambiziosa, si è sposata con un uomo bianco razzista e ha deciso di ignorare del tutto le proprie origini afroamericane recidendo tutti i legami con il suo passato. Un giorno però rincontrerà la sua amica d'infanzia Irene che, nonostante la stessa carnagione chiara, ha scelto di rimanere all'interno della comunità afroamericana, e adesso sta convivendo con le conseguenze di quella scelta. Claire si lascerà convincere da Irene a frequentare insieme gli incontri afro-americani ad Harlem, e il crescente interesse della donna per la causa si mescolerà all'attrazione sessuale che scoprirà di provare per l'amica".

Rebecca Hall si occuperà anche della sceneggiatura del film, con Margot Hand della Picture Films e Oren Moverman della Sight Unseen in produzione. Angela Robinson sarà produttrice esecutiva. "Rebecca è un'artista geniale con cui ho avuto il piacere di lavorare in passato, e ho amato molto il racconto originale di Nella Larson fin da quando lo lessi per la prima volta molti anni fa", ha detto la Robinson. "Quando Rebecca mi ha parlato della sua storia e della sua passione nel volerla raccontare, ho immediatamente firmato per aiutarla a portare la sua visione di questo incredibile libro sullo schermo."

Di recente Skarsgård è apparso in The Aftermath, al fianco di Keira Knightley (il film è stato presentato al BFI London Film Festival), nella commedia dissacrante Non succede, ma se succede... e nel film bellico The Kill Team. Nel 2020 lo vedremo nel bolockbuster Godzilla vs. Kong, sequel di Godzilla II: King of the Monsters e di Kong: Skull Island. Sul piccolo schermo sarà invece Randall Flagg nel nuovissimo adattamento del romanzo di Stephen King, The Stand.