I Passi dell'Amore, Mandy Moore confessa la cotta per Shane West: 'Era così bello'

Questa sera torna in tv I Passi dell'Amore, il celebre film del 2002 diretto da Adam Shankman e basato sul romanzo omonimo del 1999 di Nicholas Sparks e a distanza di quasi vent'anni dall'uscita del film, Mandy Moore ha rivelato di aver avuto una cotta per la sua co-star Shane West nel corso delle riprese.

L'attrice che ne I Passi dell'Amore ricopriva per la prima volta il ruolo da protagonista, ha infatti ammesso che all'epoca aveva una forte attrazione per il personaggio di Landon, il bad boy che si redime per amore della ragazza gravemente malata e di essersi quindi presa, per tale ragione, una cotta per il suo interprete:

"Shane era così bello, tutto di lui era fantastico: il modo in cui si vestiva, le piccole sigarette che fumava e la musica che ascoltava. Era il personaggio perfetto per me e c’è stata sicuramente una parte di me che si è innamorata perdutamente di lui. Non so se son riuscita a distinguere lui dal personaggio perché è stata la mia prima esperienza lavorativa così importante ed ero una ragazza impressionabile di sedici anni".

Da allora, Mandy Moore ne ha fatta di strada ed ora è la protagonista femminile di This Is Us, l'acclamatissima serie statunitense dedicata alla storia della famiglia Pearson che presto avrà una versione italiana.