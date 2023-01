Passengers, avete notato l'omaggio allo Shining di Stanley Kubrick?

Non crediamo di esagerare nell'asserire che ogni regista vivente abbia un debito, grande o piccolo a seconda dei casi, nei confronti di Stanley Kubrick: l'autore di Arancia Meccanica e 2001: Odissea nello Spazio viene non a caso citato di continuo in ogni genere di lungometraggio, come dimostra ad esempio il Passengers di Morten Tyldum.

Forse non tutti vi hanno prestato attenzione, ma nel film con Jennifer Lawrence e Chris Pratt è infatti presente un macroscopico omaggio a uno dei principali capolavori di Stanley Kubrick, vale a dire Shining: provate a dare un'occhiata all'impostazione del bar presente in Passengers e vi renderete subito conto della cosa.

Le analogie con il bar dell'Overlook Hotel sono infatti molteplici: in entrambi i casi il barman indossa uno smoking, ha dei modi singolarmente raffinati e stringe una strana amicizia con il protagonista maschile del film, sembra completamente disinteressarsi al denaro e, soprattutto, è impossibilitato a lasciare il suo posto di lavoro.

Non solo: l'illuminazione è praticamente identica a quella utilizzata da Kubrick, e la zona dei tavoli del bar di Passengers richiama in maniera palese il pavimento dei corridoi dell'hotel di Shining. Avevate notato queste somiglianze? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Passengers.