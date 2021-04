Passenger 57, Wesley Snipes e tutte le arti marziali conosciute dalla star americana

Usciva nelle sale cinematografiche americane nel 1992 il cult action Passenger 57 - Terrore ad alta quota, film diretto da Kevin Hooks che vedeva come grande protagonista quello che allora era uno degli attori più lanciati dell'ultimo periodo, il muscolare Wesley Snipes, all'epoca trentenne e in ascesa.

Già agli inizi degli anni '90, comunque, erano più di 15 anni che Snipes praticava le arti marziali, suo prima passione e grande amore e porta d'ingresso nel mondo del cinema d'azione, essendo divenuto proprio grazie alla sua fisicità e alle sue abilità nel combattimento una vera e propria star del genere insieme a molti altri stimati colleghi come Chuck Norris.



Ne conosce diverse ed è un maestro o quasi in ognuna di esse. Nello specifico, è cintura nera V dan di Karate stile Shotokan, cintura nera III dan in Taekwondo, lo stile del mitico Bruce Lee, e cintura nera II dan di Hapkido. Oltre a questi, Snipes ha praticato anche diversi altri stili di Kung Fu, Capoeira e di Escrimia, arte marziale filippina.



In linea di massima, come ha anche dimostrato nel corso della sua lunga carriera nel cinema action, è meglio non farlo arrabbiare. Intanto si ricordiamo che Passenger 57 - Terrore ad alta quota andrà in onda stasera, 2 aprile 2021, su Iris alle 21:10.



