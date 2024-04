Il passeggero e Stella Maris, in arrivo i film degli ultimi due libri di Cormac McCarty?

Il cinema continua a guardare alle opere di Cormac McCarthy, dato che dopo l'annuncio del film di Meridiano di Sangue di John Hillcoat anche gli ultimi due romanzi dello scrittore, Il passeggero e Stella Maris, sono diretti sul grande schermo.

Secondo l'affidabile portale World of Reel, che afferma di aver ricevuto la notizia in esclusiva da due diverse fonti, pare infatti che il regista Jeff Nichols sia in trattative per dirigere Il passeggero e Stella Maris: chi ha letto i romanzi, le ultime due opere pubblicate dallo scrittore, venuto a mancare nel giugno del 2023, saprà già che si tratta letteralmente di due 'libri gemelli' indissolubilmente legati tra loro per quanto estremamente diversi, quindi sembrerebbe logica la decisione di affidarli entrambi ad uno stesso regista.

Stando alle fonti anonime Nichols, un grande fan di McCarthy, è "profondamente appassionato" nei confronti del doppio progetto cinematografico, le cui radici risalgono agli anni '80: McCarty ha infatti iniziato la stesura de Il passeggero in quel periodo (che è anche il periodo di ambientazione della storia) e nel corso dei decenni lo ha portato avanti ad intermittenza: per chi non lo sapesse, Il passeggero e Stella Maris raccontano la storia di Bobby e Alicia Western, due fratelli il cui padre ha contribuito a sviluppare la bomba atomica; ognuno die due libri è dedicato ad uno dei due fratelli, ma Stella Maris è raccontato esclusivamente in forma di dialogo senza passaggi narrativi o descrittivi.

Il prossimo film di Jeff Nichols, lo ricordiamo, sarà l'attesissimo The Bikeriders, in arrivo nelle sale a giugno dopo numerosi rinvii.

