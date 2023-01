Quanto tempo è passato tra Scream 5 e Scream 6? Rispondono gli autori

Il nuovo trailer ufficiale di Scream 6 ha mostrato il Ghostface più sanguinario di sempre e anche, per la prima volta, un'ambientazione diversa dall'iconica cittadina fittizia Woodsboro, con la storia del nuovo capitolo della saga si sposterà a New York City.

Ma quanto tempo sarà trascorso per i personaggi tra Scream 5 e Scream 6? Nel corso di una recente intervista promozionale concessa ad NME, il co-regista della nuova trilogia Matt Bettinelli-Olpin ha rivelato: "Scream VI è ambientato poco dopo gli eventi di Scream 5 e racconta come i nuovi protagonisti provano a fare i conti e superare il massacro di Woodsboro al quale sono sopravvissuti nel film precedente. Quello spettro però li segue anche a New York, e quando Ghostface ritorna in scena le cose vanno fuori controllo".

Il nuovo Scream vedrà ancora una volta protagonisti i nuovi personaggi introdotti nel quinto film, quindi Melissa Barrera (Sam), Jasmine Savoy Brown (Mindy), Mason Gooding (Chad) e Jenna Ortega (Tara), ma includerà anche il ritorno Hayden Panettiere da Scream 4 (Kirby) e il debutto nella saga di Dermot Mulroney e Toni Revolori, oltre ovviamente alla star del franchise Courteney Cox nei panni di Gale Weathers. Purtroppo, per la prima volta non ci sarà Neve Campbell nei panni di Sydney Prescott, che ha abbandonato la saga per una questione legata ai contratti (a questo proposito, scoprite chi sarà il nuovo Ghostface in Scream 6 secondo noi).

Scream 6 uscirà in Italia il 9 marzo prossimo.