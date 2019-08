Il passato non può restare defunto nel nuovo spot ufficiale di IT: Capitolo Due

È grazie alla Warner Bros. e al canale IMAX che possiamo mostrarvi un nuovo e intrigante spot tv ufficiale dedicato all'attesissimo IT: Capitolo Due, seconda parte dell'adattamento cinematografico firmato da Andy Muschietti (La Madre) del mastodontico, amatissimo e omonimo romanzo scritto da Stephen King.

Il focus del nuovo filmato è quello sul passato, esattamente quello dei Perdenti a Derry, che da pre-adolescenti e 27 anni prima dei nuovi eventi che verranno raccontati nel film hanno sconfitto il terribili Pennywise nelle fogne della cittadina del Maine, cuore nero d'america, fulcro di odio e risentimento e casa di questa entità malvagia soprannaturale.



Bill e i suoi amici, che ormai hanno formato delle famiglie lontani da Derry e hanno dimenticato la tragica lotta contro Pennywise, sono adesso costretti a tornare a rivivere l'orrore a causa di una promessa fatta 27 anni prima. Questa li porterà a riunirsi e a rivivere il passato un'ultima volta, nella battaglia decisiva della loro vita.



IT: Capitolo Due vede nel cast James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Bill Skarsgard, Jay Ryan e James Ransone, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 5 settembre. Manca ormai pochissimo: quanto attendete il film?



Fatecelo sapere nei commenti in calce alla notizia. Avete già letto il nostro speciale su IT: Capitolo Due?