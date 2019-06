Il passato non muore mai nel trailer italiano di Serenity - L'isola dell'inganno

Dopo il primo poster italiano di Serenity - L'isola dell'inganno, è adesso sempre grazie a Lucky Red che possiamo mostrarvi il primo trailer italiano del film scritto e diretto da Stephen Knight (Locke, Peaky Blinders) che vede protagonista la coppia formata da Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club) e Anne Hathaway (Les Miserables).

Il film è arrivato nelle sale americane lo scorso 25 gennaio, rivelandosi un enorme flop, aspramente stroncato dalla critica d'oltreoceano e snobbato di sana pianta dal pubblico, tanto che portare gli interpreti a dichiarazioni pesanti contro la produzione, colpevole di "aver sabotato il film con pessime decisioni". Che sia vero o no, Serenity è al momento uno dei titoli peggio recensiti dell'anno, in alcuni casi anche pesantemente.



La storia del thriller di Knight segue il capitano Baker Dill (McConaughey), un uomo che ha deciso di trasferirsi sulla bellissima isola tropicale di Plymouth lasciandosi il passato alle spalle e pronto a cominciare una nuova vita. Dopo anni, la sua tranquilla e felice esistenza viene però sconvolta dal ritorno dell'ex-moglie (Hathaway), da lui mai dimenticata e che ha per l'uomo una tremenda richiesta: uccidere il suo violento e sadico marito (Jason Clarke). Dill dovrà fare i conti con il suo passato e prendere una scelta difficile.



Serenity - L'isola dell'inganno è attualmente in proiezione nelle sale italiane.