Pasolini, l'omaggio a Los Angeles per il centenario della sua nascita

Mentre l'Italia celebra il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini con una serie di eventi speciali, l’Accademy Museum rende omaggio all'influente regista, poeta, scrittore e intellettuale, con il progetto "Carnal Knowledge: The Films of Pier Paolo Pasolini”.

L’inaugurazione è avvenuta a Los Angeles lo scorso 17 febbraio, nel tempio del cinema progettato da Renzo Piano, con lo scenografo premio Oscar Dante Ferretti. Lo stesso Ferretti, in un commovente tributo, ha ricordato di dover la sua carriera a Pasolini, avendo lavorato a nove dei suoi film, cominciando con "Il Vangelo secondo Matteo" e terminando con "Salò - o le 120 giornate di Sodoma”, uscito in Italia poche settimane dopo l'omicidio di Pasolini il 2 novembre 1975.

L’omaggio, che durerà fino al 12 marzo, è una retrospettiva completa sui film di Pasolini, ed è composto quasi interamente da stampe in 35 mm recentemente restaurate da Cinecittà e dalla Cineteca di Bologna, città natale dell’autore. Al regista, ricordiamo, è stato anche dedicato un film autobiografico nel 2014, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Pasolini.

Nel frattempo, in Italia sono in programma una sfilza di celebrazioni pasoliniane, tra le quali ricordiamo quella di Bologna, dove il 1° marzo aprirà una grande mostra intitolata “Folgorazioni Figurative”, e di Roma, che renderà omaggio a Pasolini con tre mostre in programma entro la fine dell'anno. Inoltre, una selezione delle sue opere restaurate sarà proiettata nei cinema di tutto il Paese.

Nonostante sia stato regista per poco più di un decennio, è incredibile quanto sia riuscito ad influenzare generazioni di cineasti in tutto il mondo. Fra i tanti, come non ricordare lo storico endorsement di Terry Gilliam a Pasolini.