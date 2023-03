Pasolini: Cronologia di un delitto politico: su Sky arriva il documentario imperdibile

Presentato all’ultima Festa del Cinema di Roma, arriva in esclusiva su Sky Cinema l'acclamato film inchiesta alla ricerca della verità politica sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini, in occasione dei 101 anni dalla nascita dell'artista.

Liberamente ispirato al volume “Pasolini, un omicidio politico” di Andrea Speranzoni e Paolo Bolognesi, il film andrà in onda domenica 5 marzo alle 21.15 in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW: è un documentario che traccia un itinerario dal 1960 al 1975 sulla vita del poeta, artista, giornalista e agitatore culturale.

Il 2 novembre 1975, Pasolini viene ucciso all’Idroscalo di Ostia. Il diciassettenne Pino Pelosi si autoaccusa dell’omicidio: la “verità” viene diffusa da media e stampa. Tutto fa pensare che Pasolini sia morto “di una morte cercata”, una morte violenta nel mondo della prostituzione omosessuale, derubricata a fatto di cronaca nera. Ma che fine hanno fatto le testimonianze degli abitanti dell’Idroscalo? Come è arrivata la deposizione di Pelosi all’Ansa, divenendo fin da subito l’unica verità da divulgare? Nel film una molteplicità di voci, testimonianze e punti di vista non sempre allineati, talvolta in contraddizione, disegnano una trama articolata dai contorni tutt’altro che definiti.

Pasolini: Cronologia di un delitto politico arriva su Sky domenica 5 marzo.