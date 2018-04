Partono le riprese di Freaks Out, il nuovo film diretto da Gabriele Mainetti

Uno dei registi italiani più acclamati degli ultimi anni, Gabriele Mainetti, ha iniziato le riprese di Freaks Out, secondo lungometraggio diretto dal cineasta romano dopo il grande successo di critica e pubblico ottenuto con Lo chiamavano Jeeg Robot. Le riprese del film, co-scritto da Mainetti con Nicola Guaglianone, sono ufficialmente iniziate.

Freaks Out è ambientato nella Roma del 1943. Matilde, Cencio, Fulvio e Mario sono amici fraterni nel pieno del secondo conflitto mondiale e il circo per il quale lavorano giunge a Roma. Il proprietario del circo e padre putativo dei giovani, Israel, scompare nel tentativo di trovare una via di fuga per tutti quanti oltreoceano. Senza un punto di riferimento e una collocazione sociale, i giovani vagano allo sbando nella Città Eterna falcidiata dalla guerra.

"Siamo davvero ansiosi d'iniziare le riprese di Freaks Out, nato dalla vena creativa di Nicola Guaglianone e scritto insieme a Gabriele Mainetti. A due anni dal successo di Lo chiamavano Jeeg Robot abbiamo lavorato con Gabriele, che è anche produttore, e a Rai Cinema per gettare le basi di un film ambizioso e originale" ha dichiarato Andrea Occhipinti di Lucky Red.

"Finalmente si parte. siamo pronti ad iniziare questa nuova avventura insieme a Lucky Red e Goon Films, con i quali abbiamo condiviso la scommessa e i successi di Lo chiamavano Jeeg Robot" ha affermato Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema.

Freak Out è diretto da Gabriele Mainetti e co-scritto dallo stesso Mainetti insieme a Nicola Guaglianone. Il film è prodotto da Lucky Red e Goon Films con Rai Cinema, in coproduzione con Gapfinders. Le riprese si svolgeranno tra Roma e la Calabria per dodici settimane.

Grazie a Lo chiamavano Jeeg Robot, Gabriele Mainetti ha vinto il David di Donatello e il Nastro d'Argento come miglior regista esordiente.