Partite le riprese del film live-action di Detective Pikachu con Ryan Reynolds

Nell’estate del 2016 laaveva messo le mani sui diritti di sfruttamento cinematografico di uno dei franchise più longevi e redditizi del mondo videoludico e non solo. Oggi le riprese di Detective Pikachu , il Pokémon più conosciuto al mondo, sono ufficialmente partite.

Mentre in Europa il videogioco intitolato Detective Pikachu, pubblicato da The Pokémon Company per Nintendo 3DS, arriverà il prossimo 23 marzo, il lungometraggio adattato in live-action giungerà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 10 maggio 2019. Alla regia troviamo Rob Letterman che in passato ha già avuto diverse esperienze in prodotti indirizzati per un target familiare come I fantastici viaggi di Gulliver e Piccoli brividi, mentre la sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Alex Hirsch, giovane talento che esordisce sul grande schermo con questo progetto, e da Nicole Perlman (Guardiani della Galassia).

A prestare la propria voce per il famoso Pokémon di prima generazione sarà l’irriverente interprete di Deadpool, Ryan Reynolds. Il cast artistico è completato dalla presenza di Justice Smith (Tim Goodman), Kathryn Newton (Lucy) e Ken Watanabe (Detective Yoshida).

Il team creativo include il direttore della fotografia John Mathieson (Logan - The Wolverine, Il Gladiatore), lo scenografo Nigel Phelps (Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, Transformers 3), il montatore Mark Sanger (Gravity, Il libro della giungla), la costumista Suzie Harman (Morto Stalin, se ne fa un altro). Gli effetti visivi saranno a cura della Moving Picture Company (Wonder Woman) e della Framestore (Paddington 2, Guardiani della Galassia Vol. 2). La Universal Pictures si occuperà di distribuire Detective Pikachu in tutto il mondo, mentre la Toho Company, casa di produzione cinematografica nipponica, distribuirà il film in live-action in Giappone così come accaduto per il reboot di Godzilla.