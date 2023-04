La Grande Partita, antisemitismo e Olocausto negato: la triste fine del protagonista

Bobby Fisher non è mai stato un tipo capace di passare inosservato: il celebre giocatore di scacchi interpretato da Tobey Maguire ne La Grande Partita era un soggetto decisamente fuori dagli schemi, ma nel corso degli ultimi anni di vita tirò forse un po' troppo la corda, arrivando a sostenere posizioni a dir poco inaccettabili.

Il film che vide Edward Zick sostituire David Fincher alla regia si sofferma chiaramente su uno spaccato della vita di Fisher, vale a dire quello inerente alla partita di scacchi contro Vasil'evic Spasskij passata alla storia come l'incontro del secolo: fu nel corso dei suoi ultimi 20 anni di vita, però, che Fisher fece parlare di sé per alcune dichiarazioni decisamente discutibili.

Professatosi apertamente antisemita, nel 1984 Fisher chiese pubblicamente alla Jewish Encyclopedia di rimuovere il suo nome dalle pubblicazioni, ribadendo di non essere ebreo e passando anzi a negare ripetutamente l'Olocausto; più di 20 anni dopo, dopo i drammatici fatti dell'11 settembre 2001, il campione di scacchi fece invece la sua comparsa in radio per commentare l'attentato alle Torri Gemelle, definendo la cosa come "una splendida notizia". Una fine decisamente ingloriosa, dunque, per un giocatore il cui nome resterà comunque per sempre inciso nella storia degli scacchi.