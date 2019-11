Un particolare di Avengers: Endgame richiama l'armatura del Batman del 1989

Avengers: Endgame è stato senza ombra di dubbio uno dei film che più hanno fatto emozionare, gioire e soffrire i fan di tutto il mondo. E anche se è ormai passato un po' di tempo dalla sua uscita, grazie all'art book che è stato realizzato per il film, è tornato al centro dell'attenzione con prepotenza.

Il libro in questione sta portando alla luce moltissimi dettagli ai più sconosciuti o che magari durante la visione sul grande schermo sono passati inosservati. Dettagli secondari e curiosità ovviamente che hanno solo il compito di aggiungere qualcosa in più all'esperienza già di per sé completa e gratificante della pellicola cinematografica.

Una delle scene che più hanno sorpreso e fatto andare il pubblico su di giri è stata la feroce battaglia finale del film in cui tutti gli eroi Marvel e sottoposti, si sono uniti per sconfiggere l'orda del male. Quelle scene erano così concitate e rapide mentre passavano sul video, che per coglierne tutti i dettagli ci vorrebbero giornate intere. Però, grazie all'art book è stato rivelato un particolare molto interessante.

Nel momento in cui i portali di teletrasporto si aprono sul campo di battaglia per permettere alle forze del bene di intervenire, uno di questi da su Wakanda e quindi sul mondo di Black Panther. Ed è proprio riferito all'esercito che accompagna l'eroe, il dettaglio di cui vi parliamo oggi. Come potete vedere dall'immagine che vi lasciamo in calce all'articolo, si è scoperto che proprio per l'occasione i soldati dell'esercito di Wakanda sono stati muniti di un armatura che richiama, appositamente, quella di Black Panther. Armatura che per molti dei fan ha ricordato il concept visivo, specialmente nel casco, del costume indossato da Batman ne Il Ritorno del Cavaliere Oscuro. Alcuni hanno osato addirittura dire che forse, la Marvel ha preso spunto proprio da quel film per realizzarli.

Per quanto riguarda Black Panther nello specifico, sappiamo come sia una saga che rientrerà a pieno titolo nella Fase 4 dell'Universo Marvel con il secondo film. Lungometraggio che dovrà riuscire a confermare quanto di buono fatto con la prima pellicola che è risultata essere la migliore fra tutte quelle realizzate dal MCU. Proprio in merito alle alte aspettative che gli appassionati hanno, si è espresso a MTV, Chadwick Boseman,

«Speriamo, sai, di poter mantenere le fondamenta che abbiamo costruito e impostato con il primo film, espandendole e esplorandole. È questo quello che spero. Ma penso che prima devi mantenere le basi. Abbiamo costruito un mondo e una cultura, quindi devi assicurarti di mantenere tutto questo» dice a MTV Internetional mentre promuove il suo nuovo film 21 Bridges.

Anche il regista Ryan Coogler si è espresso in merito alla pressione: «Penso che la pressione sarà quasi sempre lì» ha detto Coogler a IndieWire. «Ho avuto la possibilità di girare tre film, ognuno con il proprio tipo di pressione specifica. Nel processo, ogni volta sembra insormontabile.»

