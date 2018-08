Partecipate anche voi alla maratona di Mission: Impossible organizzata dai cinema TheSpace

In occasione dell'arrivo nelle sale italiane di Mission: Impossible - Fallout, The Space ha organizzato una speciale maratona dedicata alla saga con protagonista Tom Cruise.

L'evento si terrà il prossimo mercoledì 29 agosto, giorno dell’uscita al cinema del nuovo film di Christopher McQuarrie. In tutte le sale del circuito The Space sarà lanciata la speciale Maratona Mission: Impossible!, durante la quale saranno proiettati consecutivamente prima Rogue Nation, quinto capitolo della serie (diretto sempre da McQuarrie) e a seguire l’attesissimo Fallout.

La maratona inizierà alle 20.05 con Mission: Impossible - Rogue Nation (2015) per poi proseguire alle 22.30 con Mission: Impossible - Fallout. L’evento è incluso nella programmazione cui è possibile assistere con The Space Pass, l’abbonamento che consente la visione di tutti i film ed eventi in programmazione ogni giorno nei cinema The Space a soli 15,90 euro al mese. Richiedendo The Space Pass entro il 31 agosto, si avrà diritto a due mesi gratuiti.

Di seguito il programma della serata:

Maratona Mission: Impossible! (evento nazionale)

20.05 – Mission: Impossible - Rogue Nation (2015) – Durata: 132’

22.30 – Mission: Impossible - Fallout (2018) – Durata 147’

Mission: Impossible - Fallout è scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Nel cast torneranno tutti volti noti del franchise come Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Alec Baldwin, Sean Harris e Michelle Monaghan, cui si aggiungono le new-entry Henry Cavill, Vanessa Kirby e Angela Bassett.

Il film, definito da molti come uno dei migliori action movie mai realizzati, ha ad oggi una percentuale di gradimento del 97% su Rotten Tomatoes e un punteggio di 86/100 su Metacritic. Il nostro consiglio è quello di non farvelo sfuggire per nessun motivo al mondo.