Parmigiano Reggiano, la risposta del Consorzio dopo le critiche allo spot di Genovese

Lo spot del Parmigiano Reggiano, parte di un corto diretto da Paolo Genovese intitolato Gli Amigos, ha suscitato polemiche e indignazione sui social. Secondo chi ha reagito negativamente, lo spot veicolerebbe un messaggio di sfruttamento e di elogio del 'dipendente senza ferie' che lavora felice e beato 365 giorni all'anno.

Nello spot si vedono dei giovani affiancati dall'attore Stefano Fresi, una delle star di Smetto quando voglio, che si rivolgono ad un dipendente, chiamato con il nomignolo di 'Renatino':"Nel Parmigiano Reggiano c'è solo latte, sale e caglio. Nient'altro. Nel siero ci sono i batteri lattici. L'unico additivo è Renatino, che lavora qui da quando aveva 18 anni, tutti i giorni. 365 giorni l'anno". Questa e altre frasi hanno acceso la polemica.



"Ma davvero lavori 365 giorni l'anno e sei felice?" chiede una ragazza e la risposta di 'Renatino' è laconica:"Sì".

Lo spot è diventato virale nel giro di poche ore sui social, tanto che anche Stefano Fresi è intervenuto sul suo account Instagram per spiegare il suo punto di vista sulla questione.



Il Consorzio, dal canto suo, ha pubblicato una dichiarazione ufficiale, tramite Carlo Mangini, direttore comunicazione, marketing e sviluppo commerciale del Consorzio:"Nei giorni scorsi, uno degli spot della nuova campagna del Consorzio del Parmigiano Reggiano è stato al centro di una discussione animata che non ci ha lasciato indifferenti. Ci dispiace se la volontà di sottolineare la passione dei nostri casari è stata letta con un messaggio differente che non abbiamo avuto la sensibilità di rilevare e che, grazie al dibattito accesosi in rete, raccogliamo con grande rispetto. Questa la ragione che ci conduce a modificare lievemente la pianificazione della campagna, potendo intervenire sul quarto spot apportando alcune modifiche che accoglieranno quanto emerso".



La serie di spot è diretta da Paolo Genovese, che a gennaio ha iniziato le riprese di Il primo giorno della mia vita.