Si parla già di sequel per il film d'animazione di MGM, La Famiglia Addams

Parte bene La Famiglia Addams: gli incassi del primo weekend al botteghino d'oltreoceano sembrano aver soddisfatto i piani alti, a tal punto da ordinarne già un sequel.

Annunciato nella giornata di oggi il secondo capitolo delle avventure de La Famiglia Addams, che dovrebbe arrivare nelle sale americane il 22 ottobre 2021.

Nei suoi primi tre giorni al cinema, La Famiglia Addams ha fatto registrare ben 35 milioni di dollari incassi, dimostrando di sapersela cavare anche contro la collaudata concorrenza.

Le previsioni del prossimo fine settimana, infatti, lo verrebbero guadagnare altri 15 milioni, nonostante dovrà vedersela con il sequel della origin story di uno dei più temibili villain Disney, Malefica.

Questo sarà stato sicuramente uno dei fattori decisivi dietro la scelta di MGM e United Artists di realizzare un sequel anche per la loro pellicola d'animazione, che qui in Italia uscirà nelle sale il 31 ottobre (giusto in tempo per Halloween!) e sarà presentata anche alla sezione parallela della Festa del Cinema di Roma, Alice nella città.

Nel cast del film troviamo, tra gli altri, Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Finn Wolfhard, Nick Kroll e Bette Midler.

Tra i doppiatori italiani troviamo invece Raul Bova, Pino Insegno, Luciano Spinelli, Eleonora Gaggero, Virginia Raffaele e Loredana Bertè.