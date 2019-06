Parla lo scenografo di Captain Marvel: 'Le VHS? Trovate su Ebay!'

Gli addetti alla scenografia di Captain Marvel hanno sicuramente avuto un bel da fare. Non solo il film prevedeva una dose massiccia di mondi alieni da creare ex-novo, ma bisognava anche rendere credibile l'atmosfera dei nineties.

Un lavoro toccato ovviamente allo scenografo Andy Nicholson, che durante un'intervista ha parlato degli sforzi richiesti per rendere realistica, appunto, l'ambientazione del film nell'ultimo decennio del secolo scorso. Piazzare un Blockbuster all'arrivo di Carol sulla Terra è sicuramente un bel colpo ad effetto ma, insomma, di certo non poteva bastare. Nel film vediamo ad esempio delle VHS, oggetti finiti in disuso ormai da un bel po'. Sarà stato difficile trovarne?

"Il fatto con le VHS è quando riesci a trovarle, non sono costose perché nessuno le vuole per via della bassa risoluzione. C'è voluto un bel po' di tempo per reperire tutto ciò di cui avevamo bisogno, ma nulla di ciò è stato troppo costoso. Qualche volta siamo andati su Ebay e lì abbiamo trovato una caterva di video, il problema era trovare quelli dell'anno giusto. [...] Abbiamo comprato un mucchio di custodie vuote in stile Blockbuster, quella è stata la parte facile. Ma sai, in un Blockbuster vorresti anche averne un po' di originali e trovarle non è stato facilissimo" ha raccontato Nicholson.

Ricreare l'ambiente degli anni '90 non è stata l'unica impresa necessaria per il film: anche ringiovanire Samuel L. Jackson ha richiesto un bel po' d'impegno. A proposito di Captain Marvel, comunque: gira voce che dall'origin movie su Carol Denvers possa provenire il prossimo villain del Marvel Cinematic Universe.