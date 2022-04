Parla il produttore di Ambulance e Scream: 'I film a medio budget si possono ancora fare'

Sono passati due anni da quando la pandemia ha devastato l'industria cinematografica, e il livello degli incassi al box-office non si è ancora minimamente avvicinato ai livelli pre-COVID. Mentre i blockbuster a grosso budget, i sequel e i franchise sono andati discretamente bene, i film a medio budget per adulti hanno sofferto più di tutti.

Giusto per dare un po' di prospettiva, il film non appartenente a una proprietà intellettuale nota o a un franchise già esistente ad avere incassato di più in questi ultimi due anni è stato House of Gucci di Ridley Scott con 153 milioni di dollari. Il film rientra nella categoria di quelli a medio budget, dato che è costato circa 75 milioni e con gli incassi sopra indicati significa che è a malapena rientrato nelle spese.

Tuttavia, il produttore William Sherak sostiene che c'è ancora posto al cinema per le produzioni a medio budget, qualcosa che ha sperimentato in prima persona dopo essere stato coinvolto nel successo del sequel/reboot di Scream. Nel corso di un'intervista con Variety, Sherak ha anche parlato di Ambulance di Michael Bay come di un altro titolo capace di rompere lo schema di questi ultimi due anni.

"I team sia della Universal che della Paramount, quando hanno piantato la bandiera e hanno detto che questi sarebbero stati film per il cinema, hanno messo in moto la macchina del marketing. E anche se non hanno le dimensioni dei film Marvel, quando vedi le campagne promozionali dietro entrambi, ti senti come se fossero eventi enormi che dovresti assolutamente vedere al cinema. Quando sei nella fascia di budget media, l'incasso che devi ottenere per non floppare è più basso, quindi penso che dobbiamo anche ridefinire il concetto di successo, giusto? Il successo non deve più essere incassare 800 milioni di dollari al box office se è un film a medio budget".

L'ultimo Scream ha incassato 140 milioni a fronte di un budget di 24 milioni, mentre Ambulance di Michael Bay ne è costati 40 di milioni e dovrebbe esordire negli Stati Uniti al terzo posto dietro Sonic 2 e Morbius (il film è già nelle sale italiane e qui potete recuperare la nostra recensione di Ambulance).