Di parla il nuovo film di Anne Hathaway? Spiegazione della trama di The Idea of You

Di cosa parla il nuovo film di Anne Hathaway? In queste ore è stata presentata la commedia romantica The Idea of You, che sarà in anteprima mondiale al SXSW Festival il 16 marzo come film di chiusura prima di debuttare su Prime Video dal 2 maggio prossimo: facciamo chiarezza sulla trama ufficiale.

The Idea Of You cattura l'essenza dell'omonimo e acclamato romanzo di Robinne Lee, pubblicato nel 2017, e porta sullo schermo la storia d'amore di Solène e Hayes, interpretati rispettivamente da Anne Hathaway e da Nicholas Galitzine, interprete del cantante degli August Moon.

The Idea of You è incentrato su Solène (Anne Hathaway), una madre single quarantenne che inizia un’inaspettata storia d'amore con il ventiquattrenne Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), il cantante degli August Moon, la boy band più in voga del pianeta. Costretta ad accompagnare la figlia adolescente al Coachella Music Festival, dopo che il suo ex ha rinunciato all'ultimo minuto, Solène incontra casualmente Hayes, con cui fin dal primo momento scocca un'innegabile scintilla. I due intraprendono un’appassionata relazione, ma non passa molto tempo prima che lo status di superstar di Hayes ponga delle inevitabili sfide alla loro storia e che Solène si renda conto di come la vita sotto i riflettori di lui potrebbe essere più di quanto si aspetti.

Il film segna il ritorno del regista Michael Showalter, dopo sei anni, al SXSW Film Festival, dove ha debuttato e presentato poi numerosi progetti come Hello My Name is Doris (2015) e The Big Sick (2017), che si sono entrambi aggiudicati l’Audience Award al festival.

