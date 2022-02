Parker, Robert Downey Jr. di nuovo in squadra con Shane Black per il film Amazon?

Dopo Kiss Kiss Bang Bang e Iron Man potremmo tornare a vedere una collaborazione tra Robert Downey Jr. e Shane Black. L'interprete di Iron Man dovrebbe interpretare il ladro Parker in un nuovo film diretto da Black per Amazon.

È questo il rumor delle ultime ore: dopo Iron Man 3, Black e RDJ starebbero per fare nuovamente squadra per portare sullo schermo un progetto targato Amazon Studios basato sui romanzi di Donald E. Westlake, autore vincitore dell'Edgar Award in ben tre diverse categorie.

Secondo quanto riportato anche da Collider, che cita la newsletter What I'm Hearing, Downey dovrebbe interpretare il protagonista di numerosi libri scritti da Westlake con lo pseudonimo Richard Stark (l'ironia!), il ladro Parker.

Le storie di Parker sono in realtà state adattate già più volte al cinema, più o meno liberamente come nel caso di Point Blank, The Outfit, The Split o anche Payback, per non dimenticare il film del 2013 con Jason Statham intitolato proprio Parker.

Vedremo ora se le voci verranno confermate o smentite in futuro, ma sembra che la pellicola (con un titolo attualmente ancora da determinare, ma a cui ci riferiremo come Parker) si andrà ad aggiungere al film di Christopher Nolan Oppenheimer per Downey, che lo conta già nel suo stellare cast.